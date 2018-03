Barba, nessuna frode con le cambiali: assolto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Assolto dopo essere finito sotto processo con l’accusa di aver incassato dalla banca un milione e 780mila euro presentando tre cambiali false. L’imputato è quello che si definisce un imputato eccellente: l’ex senatore Vincenzo Barba, 65 anni, ex sindaco di Gallipoli e presidente della squadra di calcio dei tempi d’oro. Del Gallipoli della striscia di promozioni fino ad arrivare alla serie B.“Il fatto non costituisce reato”, ha stabilito il giudice della seconda sezione penale, Annalisa de Benedictis, rispetto alla contestazione di aver violato il decreto legge introdotto nel 1993 che punisce con la reclusione fino ad un anno chi “fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito”.Assolto perché? Tre mesi il termine indicato dal giudice per depositare le motivazioni della sentenza che spiegheranno la decisione del giudice de Benedictis di non ritenere penalmente rilevante quelle cambiali presentate in banca da Barba per ottenere liquidità per la sua società “Nuova Anpa” (commercio di prodotti petroliferi nel settore marittimo), fra il 2011 ed il 2012.L’avvocato difensore Andrea Sambati ha citato nell’arringa conclusasi con la richiesta di assoluzione, la testimonianza in aula del dirigente della filiale di Lecce, di piazza Mazzini, del Monte dei Paschi di Siena (l’istituto di credito a cui fu chiesto di scontare le cambiali): sostenne in pratica, il dirigente bancario, che Mps non fu danneggiato da quella operazione. Anche perché a Vincenzo Barba era stata accordata una linea di credito piuttosto cospicua, alla luce di un voluminoso giro di affari