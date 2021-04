Lecce, lo sfogo dell'imprenditore: «Locali chiusi senza sapere se ho il Covid»

Due bar chiusi da 20 giorni e senza sapere quando si potrà riaprire. E' la situazione in cui si trova il titolare del Bar Yvonne di Lecce e San Cataldo, in quarantena fiduciaria dal 29 marzo, dopo che la moglie risultò positiva al Covid, ma senza la possibilità di verificare il suo stato di salute.

Dopo undici giorni di attesa, e solo dopo sollecitazioni da parte del medico curante – spiega Nunzio Prete – venne convocato per il tampone lo scorso 10 aprile ma il test risultò dubbio. Da allora per l'uomo e per i dipendenti del suo bar che sarebbero potuti tornare al lavoro perché negativi – si è aperto un periodo di limbo: nessuna chiamata per ripetere il tampone e oggi, quando l'imprenditore si è recato al Palazzetto dello sport di Lecce, il tampone gli è stato negato nuovamente negato perché fissato per il 23 aprile. «Praticamente sono confinato in casa con le attività commerciali chiuse senza neppure sapere se sono positivo», si sfoga l'imprenditore che oggi è arrivato persino a chiamare i carabinieri per spiegare quello che gli sta acadendo. «Purtroppo, i militari non potevano fare molto - aggiunge - mi hanno consigliato di chiamare la Asl ma al numero dedicato nessuno risponde e ho già inviato numerose mail senza avere risposta. Oltre al danno delle restrizioni - conclude - la beffa di questa gestione che costringe l'intero staff a restare a casa e noi a tenere le attività chuse».