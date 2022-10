Tre clienti speciali ai tavolini del bar da Carlo: il locale di Porto Badisco diventa set della campagna pubblicitaria

Che il "mitico" bar da Carlo, a Porto Badisco, fosse ben frequentato, lo sapevamo già. Ma obiettivamente, tre clienti così eleganti e ben vestiti, giocare a carte seduti a uno dei tavolini esterni, non si erano mai visti.

La campagna pubblicitaria

E non se la prendano a male i clienti abituali, perché non c'è davvero competizione: i tre sono modelli professionisti e stanno posando per la campagna pubblicitaria autunno/inverno 22/23 della sartoria Latorre di Locorotondo. Ben prima di Belen e Cecilia (che nei giorni scorsi a Otranto hanno posato per la campagna del loro marchio, Hinnominate) infatti, la sartoria pugliese che produce abiti su misura, aveva scelto la zona di Otranto, compresa la cava di Bauxite, per la campagna pubblicitaria che da qualche giorno è già visibile sul web e sui social dell'azienda. E una tappa importante degli scatti è stata fatta proprio al bar da Carlo, che con la sua autenticità rappresnta un pezzo di Salento vero e ancora incontaminato. Qui i modelli bevono al bancone e giocano a carte ai tavoli, proprio come fanno ogni giorno centiaia di clienti abituali. Certo, la loro presenza non è passata inosservata e chi li ha incontrati spera che, una volta conosciuto il bar, possano poi tornarci al di fuori del lavoro.