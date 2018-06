Bando per il cartellone eventi dell'estate: tutte le proposte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La musica, il teatro, lo sport. Saranno i protagonisti indiscussi della prossima estate leccese. Almeno a sfogliare l’elenco delle proposte progettuali arrivate all’attenzione dell’assessorato alla Cultura, con la partecipazione al bando pubblico per la redazione del cartellone eventi estivo. Il Comune cofinanzierà l’80% degli investimenti previsti, fino a un massimo di 5.000 euro per ciascun progetto, da organizzare obbligatoriamente in un luogo “periferico” della città, là dove la periferia è intesa non solo in senso geografico.Dal quartiere Stadio al rione San Sabino con le loro piazze e i mercati come la Trax Road e Settelacquare, passando per la campagna e le marine - a partire dallo slargo davanti al faro di San Cataldo per abbracciare poi Frigole e i borghi - e puntare infine anche sui beni storici, dal parco archeologico di Rudiae all’Abbazia di Cerrate, dalle Cave di Marco Vito al museo Ferroviario: decine di associazioni, compagnie, attori e artisti di ogni genere hanno risposto alla chiamata del Comune, proponendo progetti per eventi da tenersi dall’1 luglio al 30 settembre.Sessantacinque domande in tutto, esaminate una per una dalla commissione composta dal dirigente del settore Programmazione strategica, Raffaele Parlangeli e dai funzionari Teresa Magrini, Giuseppe Filippi Filippi (già braccio destro dell’ex sindaco Paolo Perrone) e Annarita Cairella.Cinquantasei le proposte progettuali che sono arrivate nei termini previsti dal bando, al termine di quattro giorni di lavoro della commissione. Di queste 56, solo 50 sono risultate complete di tutta la documentazione richiesta ai fini della partecipazione all’avviso pubblico. E a scorrere i proponenti - mentre ancora non si è concluso il lavoro di esame e valutazione dei progetti da parte della commissione costituita - già si può intuire quali siano tenore e caratteristiche delle iniziative in campo.Hanno infatti “superato” la prima fase di valutazione, quella relativa all’ammissibilità dei progetti, le associazioni Aulos, di volontariato Salienza, The Jane Goodall Institute Italia in collaborazione con il Circolo Tennis, la 5 Asd Salento Tennis e l’Università del Salento; l’associazione culturale Janub; l’Infotab Lecce; l’associazione Cesram e l’Eufonia società cooperativa insieme all’Iti Unesco e a Theutra; l’associazione 167/bStreet - che ha realizzato i murales artistici visibili in città - insieme a ViaggiMiraggi Puglia; don Riccardo Calabrese dell’oratorio di San Sabino; il laboratorio di danza Marmocchi; l’associazione sportiva dilettantistica San Pio X; l’associazione Made for Walking; Insynch insieme ad I Love San Cataldo, alla Lega Navale e all’associazione Tour Up&Down.Ancora. Superano la prima fase l’associazione Li Firgulari, l’associazione teatrale di spettacolo “I ragazzi di via Malinconico”; l’associazione Manigold di Claudio Prima; la “Positivo Diretto” di Andrea Laudisa; Salento Crocevia; la Compagnia del Sole insieme ad Ama Arci; il teatro Le Giravolte insieme all’associazione Viva Io, all’associazione Teatro Naturale e alla Casa dei Teatri e delle Arti; l’associazione musicale Soul Brothers; Improvvisart; Wwf Salento; Tribù digitale insieme ad alcune scuole del territorio; l’associazione Ura Teatro di Fabrizio Saccomanno; l’associazione sportiva Nest; Art& Lab Lu Mbroia di Massimo Donno insieme ad Almavals; Vivarch con il Museo archeologico dell’Università; l’associazione “Io ci provo” di Paola Leone; il Fondo Verri; Nasca Teatri; il consorzio Il Mercatino Etnico; Arva srl insieme a The Monuments People e Teatro Dantès-Art Factory; l’orchestra barocca la Confraternita dei Musici; Kharismà; Cufrill di Ernesto Mola; Prosarte; Arteteca; Scenastudio con Ultimi Fuochi Teatro; Compagnia Salvatore Della Villa; Anyway Access Salento; Roma multiservizi; Movidabilia; Alice e le Altre; LiberiTeatri; Artèria; Arcgay; associazione Calasanzio con Fondazione Città del Libro; Factory Transadriatica insieme a Muud Film.Al termine dell’esame dei progetti, la scelta della commissione e la diffusione del calendario eventi che sarà comunque complicato riuscire a far partire dall’1 luglio prossimo, come previsto nel bando.