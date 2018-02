Armati nel circolo privato: terza rapina in poche ore nel Salento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una rapina è stata messa a segno nel pomeriggio a Squinzano, presso un circolo privato. Due persone, armate di pistola e di coltello, con i volti coperti da caschi integrali, si sono fatte consegnare l'incasso e il denaro che avevano in tasca gli avventori. Dopodiché sono fuggiti a bordo di uno scooter. Sul posto sono giunte le pattuglie della locale stazione, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. E' la terza rapina in poche ore nel Salento: ieri i malviventi avevano preso di mira la farmacia comunale di Trepuzzi e una macelleria di Lizzanello.