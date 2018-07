Assalto al bancomat all’ Ipercoop

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Surbo: Ipercoop, ore 3:00, fatto saltare bancomat Monte dei Paschi di Siena posto all’interno del centro commerciale.Sono entrati in azione intorno alle 3 della scorsa notte e, utilizzando la tecnica ormai nota della marmotta, hanno fatto assaltato il bancomat dell’istituto Monte dei Paschi di Siena, posto all’interno del centro commerciale Ipercoop di Surbo.Un colpo che i malviventi hanno consumato in pochi minuti, prima che sul posto arrivassero le pattuglie del Nucleo radiomobile delle Compagnie di Carabinieri di Lecce e Campi Salentina. I militari della Compagnia nord salentina sono arrivati immediatamente sul posto, ma ormai la banda se l’era già data a gambe.Tanto nel parcheggio, quanto nella galleria del centro commerciale, entrambi completamente al buio tanto da facilitare anche il colpo, non è stato possibile risalire a nessun elemento utile ad individuare i responsabili.Chiara solo la via di fuga e l’accesso al centro commerciale avvenute attraverso una porta antincendio, tagliata dall’esterno per poter permettere al gruppo di introdursi nell’edificio. Una volta dentro i malviventi si sono diretti alla postazione bancomat posta tra i bagni e il un negozio di abbigliamento. Hanno introdotto il congegno esplosivo all’interno delle fessure e lo hanno fatto esplodere. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere, almeno quelle che si possono utilizzare visto il buio pesto all’interno e all’esterno dello stabile. Il denaro trafugato non è stato ancora quantificato.