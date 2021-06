Tenta di rapinare una donna allo sportello bancomat: ladro bloccato da un passante

Ha cercato di rapinare una giovane donna che stava prelevando denaro contante da uno sportello bancomat a Racale. Ma è stato immobilizzato da un passante e poi arrestato dai carabinieri. In manette, Giuseppe Negro, 39 anni. La tentata rapina è avvenuta a Racale, nel Salento.

Il tentativo di rapina e il coraggio di un passante

Negro ha avvicinato la 24enne mentre stava per prelevare denaro contante dallo sportello Atm della Banca Popolare Pugliese di via Fiumi Marina. Ma non ha fatto in tempo a portare a termine il suo proposito criminale, quando un passante - accortosi di quanto stava avvenendo - lo ha immobilizzato e allertato i carabinieri. Giunti sul posto, i militari della locale stazione lo hanno arrestato e accompagnato nel carcere di Borgo San Nicola, come disposto dall'autorità giudiziaria.