Bimbi picchiati e umiliati, indagati la mamma e il suo convivente

Botte, insulti, minacce e punizioni umilianti. Magistratura e carabinieri, indagando sulla scorta delle ripetute denunce presentate dal padre naturale, hanno messo fine a quella che per due bambini era diventata una vita d'inferno. Al convivente della madre, con la quale i due figli vivevano in seguito alla separazione, il giudice delle indagini preliminari ha imposto l'allontanamento dalla casa in cui risiedono i bambini e il divieto di avvicinarsi a loro ad una distanza inferiore ai 200 metri. Indagata anche la madre, che non avrebbe mosso un dito per sottrarre i due figli alla violenza del compagno.Da film dell'orrore le circostanze venute alla luce durante le indagini. Uno dei bambini è stato legato ai polsi e letteralmente appeso ad una porta, riportando lesioni. Entrambi venivano spesso obbligati a restare immobili per ore e puniti in caso di disobbedienza. In più occasioni, presente anche la madre, l'uomo li avrebbe costretti a stendersi per terra e poi sarebbe salito su di loro fino a provocare difficoltà nella respirazione. E poi ancora botte, capelli tirati, insulti, minacce e giocattoli rotti per punizione. Insomma, un vero e proprio incubo. L'inchiesta non è ancora chiusa.