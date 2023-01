Derubato il ballerino di piazza Sant'Oronzo. Inseguimento sul corso, recuperato il bottino

Una goliardata di cattivo gusto oppure un vero e proprio tentativo di furto? La vittima è Federico De Marco, il ballerino che ogni sera si esibisce in piazza Sant'Oronzo, a Lecce, raccogliendo le offerte del pubblico nel suo cappello. L'altra sera una persona di passaggio, con un gesto rapido, ha afferrato il cappello e si è dato alla fuga verso il corso. Inseguito, alla fine ha dovuto abbandonare il "bottino".

GUARDA IL VIDEO

Il racconto del ballerino

“Una persona ha provato a derubarmi, ma l’ho inseguito dalla mia postazione sino alla chiesa di Sant’Irene e l’ho acciuffato. Sono riuscito a recuperare il mio cappello con le offerte. No ho intenzione di sporgere denuncia, ma non capisco cosa gli sia passato per la testa. Anche perché avevo appena cominciato la coreografia e nel cappello c’erano solo poche monete".

Dopo lo sfogo, il ballerino ha pubblicato un post in cui si offre di aiutare il "ladro" qualora il suo gesto fosse stato dettato da una condizione di indigenza ed estrema necessità.