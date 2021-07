Sorpresa nei mari del Salento: un gruppo di balene avvistate a Gallipoli

Dopo i delfini e la foca monaca, i mari del Salento regalano una visione rarissima: un gruppo di balene al largo di Gallipoli.

L'avvistamento dei pescatori

Alcuni pescatori professionisti sono riusciti a catturare le immagini di cinque balenottere a 10 miglia dalla costa di Gallipoli, nel Salento. un evento molto raro.

La segnalazione arriva dallo “Sportello dei Diritti”. «Jonio e Adriatico - scrivono - nonostante lo sfruttamento umano si dimostrano ancora generosi. Così come è generoso, l'incontro a sorpresa con cinque balenottere. Alcuni pescatori professionisti oggi, su un peschereccio al largo delle coste di Gallipoli hanno avvistato e filmato i cetacei che hanno incrociato sulla loro rotta. Immagini quelle del video, se non inedite, quantomeno rare per i mari nostrani, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”che c’inducono a pensare che poco oltre le rive delle nostre coste nuotino ancora indisturbati animali da rispettare e preservare».