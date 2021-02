«Una strada di Lecce per ricordare Raffaele Baldassarre»: la proposta in Commissione

«Una strada in memoria di Raffaele Baldassarre»: a proporlo è il consigliere comunale di Lecce, Giorgio Pala. «A breve - scrive - si terrà la prima riunione annuale della Commissione Toponomastica del Comune di Lecce, istituita nel 2015 con il compito di esprimere pareri obbligatori sulle proposte di intitolazione di spazi o vie comunali. Dopo un’attenta riflessione personale e dopo aver sentito gli Uffici preposti, ho scelto di formalizzare la proposta di intitolare una via della nostra città a Raffaele Baldassarre. Insieme a sua moglie Francesca e ai suoi figli Gaetano e Nicoló, ho elaborato le corpose note biografiche che dovremo obbligatoriamente allegare alla proposta: sarà un momento per ricostruire le tappe della carriera di un gentiluomo della politica e della professione, che ha fatto di Cavallino la sua residenza ma di Lecce il centro di ogni sua attività».

Dopo un elenco degli incarichi ricoperti da Baldassarre, Pala ricorda che «per tantissimi anni, è stato un faro della politica leccese: sicuro nelle sue posizioni ma al tempo stesso stimato da ogni parte politica, ferreo nei suoi ideali di centrodestra ma capace di dialogare con tutti. Oggi avviamo questo iter affinché Lecce lo possa ricordare come merita, perché è quasi un obbligo morale della città nei confronti di Raffaele»-

© RIPRODUZIONE RISERVATA