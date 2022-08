Nonna Maria, 101 anni e il desiderio del bagno a mare

Un bagno a mare per rinfrescarsi: il desiderio di nonna Maria di 101 anni. Nonna Maria di Morciano ha deciso di tornare a fare un bagno in mare, nella marina di Torre Vado dove vive a casa di suo figlio. Un desiderio esaudito dalla famiglia il suo. la nonnina è sempre stata abituata a rinfrescarsi nelle acque del suo mare.

Nonna Maria ha compiuto la veneranda età di 101 anni a maggio, è vedova e ha tre figli, sei nipoti e nove pronipoti. Della sua famiglia d’origine oramai non c'e più nessuno e lei vive con i suoi figli, d’inverno nel paese Morciano e d’estate nella casa al mare di Torre Vado. Insomma una donna d’altri tempi che sebbene porti sulle spalle un secolo di vita ha la grinta e la lucidità che la distinguono. Molto religiosa, adesso nonna Maria segue la messa in tv ma fino a qualche anno fa ha partecipato a diversi pellegrinaggi religiosi che l’hanno fatta viaggiare in Italia e all’estero. L’elisir di lunga vita pare che sia una tradizione per nonna Maria, perché il marito è mancato quasi a 100 anni mentre i genitori della nonnina anche loro hanno sfiorato il secolo di vita.

I segreti di questa longevità? Mangiare tutto, tenere allenato il cervello e fare ciò che si ama. Dunque il mare come esperienza da fare e rifare per ritrovare quell’odore frizzante della mattina, alimentando la sua voglia di fare tutto, i nipoti sono felici di esaudire i suoi desideri e di farle fare questi bagni rigeneranti. Insomma una estate diversa questa per nonna Maria, che ha superato benissimo anche il Covid pochi mesi fa e che ritrova la sua grinta nell’acqua del suo amato mare.