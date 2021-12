Sorpresa a pediatria: dalla finestra appare Babbo Natale

Non certo un arrivo normale ma quello che tradizionalmente ci si aspetta da uno come lui: Babbo Natale dei vigili del fuoco arriva infatti nel reparto pediatria al Vito Fazzi di Lecce arrampicandosi da una finestra. Anche con le restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica Covid-19, il personale del Comando Vigili del Fuoco di Lecce, con il Reparto Saf (Speleo Alpino Fluviale), non ha fatto mancare il proprio affetto ai bambini ospitati nel reparto di pediatria dell’Ospedale “Vito Fazzi” e ha consegnato i doni natalizi con dolci e giochi.

APPROFONDIMENTI LA FESTA Sorpresa a pediatria: dalla finestra compare Babbo Natale - VIDEO

La meritoria e tradizionale iniziativa promossa dai Vigili del Fuoco di Lecce ha suscitato apprezzamento da parte dei piccoli pazienti e la gratitudine degli operatori sanitari.