Babbo Natale si cala dal tetto per i bambini dell'ospedale: ad aiutarlo ci pensano i vigili del fuoco

Il gioco di squadra funziona sempre. Ed è così che Babbo Natale - grazie alla collaborazione fra vigili del fuoco e associazione “Cuori e mani aperte” - è arrivato con l’autoscala, e non la tradizionale e poco funzionale slitta, all'ospedale Vito Fazzi di Lecce , per la gioia dei piccoli ricoverati.«La malattia ha tanti occhi, diversi in forma e colori. Occhi vispi e lucenti, aperti sulla vita e sulle emozioni che la animano. La malattia non conosce età, è questo quello che si capisce lavorando in un ospedale, soprattutto quando si ha modo di crescere come persona e professionalmente presso un'Unità Operativa di Pediatria e di Chirurgia Pediatrica» scrive don Gianni Mattia, parroco del nosocomio e presidente dell'associazione.Proprio per ricordare a tutti che la magia e l'amore non temono nulla, questa mattina, grazie al consolidato sodalizio tra “Cuore e mani aperte” e il Comando Provinciale dei Vigili, guidato dal Comandante Giuseppe Bennardo, i piccoli pazienti ricoverati hanno vissuto la magia del Natale e incontrato un Babbo Natale speciale.I Vigili, eroi dei nostri giorni, vestiti da Babbo Natale sono saliti con l’autoscala per raggiungere i due reparti dove sono stati dispensati doni in un clima di grande festa. Ad attendere i piccoli pazienti anche folletti, super eroi, tra cui Frozen e Capitan America, e tanti volontari clown dal camice colorato volontari dell'associazione “Cuore e mani aperte” che hanno allietato questo momento di condivisione.