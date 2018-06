B&B, Bar, sale scommesse: controlli a tappeto nel Gallipolino: sanzioni e denunce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Glli uomini della polizia di Gallipoli hanno riscontrato undici diverse infrazioni nelle strutture ricettive, bar, ristoranti b&b. Tra quelle più frequenti, la mancata esposizione di autorizzazioni e licenze, la mancanza del cartello indicante l’orario di apertura e chiusura, la mancanza dell’apparecchiatura per la rilevazione del tasso alcolemico, l’occupazione abusiva del suolo pubblico con tavoli, sedie e attrezzatura varia.Sono stati inoltre effettuati attenti controlli di polizia amministrativa, al fine di accertare il rispetto delle condizioni igienico- sanitarie degli alimenti somministrati agli avventori, ed in due esercizi commerciali, è stato riscontrato che vi erano prodotti surgelati privi di etichettatura e di data di scadenza, ed a ognuno è stata elevata una sanzione pecuniaria di euro 3.166.In due bar, era stato omesso di predisporre le procedure di autocontrollo basate sul principio di HACCP, infatti erano privi sia del piano di autocontrollo, che delle schede applicative, ad ogni titolare è stata contestata una sanzione, che può essere estinta mediante il pagamento in misura ridotta della somma di euro 2milaPer contrastare il gioco illegale, infine, sono stati eseguiti controlli presso Centri di Raccolta Scommesse e Circoli Privati, in collaborazione con il personale dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, provvedendo a denunciare l’ esercente di un Centro Scommesse per il reato di esercizio abusivo delle scommesse, in quanto privo di qualsiasi licenza e la raccolta delle scommesse era gestita in assenza della prevista autorizzazione.Nel medesimo locale, è stato effettuato il sequestro di 13 computer e n. 9 stampanti. Al titolare sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di euro 16mila.Il controllo presso un circolo privato ha portato al sequestro di due apparecchi multi-gioco, privi di codice identificativo e del certificato di conformità. Al titolare è stata elevata una sanzione amministrativa di euro 2.666,66.