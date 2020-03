Azienda pubblicizzava mascherine in tessuto come sanitarie: denunciato il titolare

Ultimo aggiornamento: 12:54

CASARANO - Mascherine di tessuto vendute e pubblicizzate come sanitarie. Sequestro della Guardia di Finanza in un'azienda tessile di Casarano . L'azienda pubblicizzava la vendita di mascherine al costo di 3 euro l'una, descrivendole come mascherine sanitarie in grado di prevenire il contaggio da coronavirus. In realtà si trattava solo di mascherine di stoffa realizzate dalle sarte in azienda. I militari ne hanno sequestrate una trentina e il titolare è stato denunciato per frode in commercio su disposizione del pm Paola Guglielmi.