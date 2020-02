Blitz nell'azienda di abbigliamento: lavoratori in nero e col reddito di cittadinanza. Multe e stop all'attività

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'era chi lavorava, ma percepiva comunque il reddito di cittadinanza, chi invece aveva l'indennità di disoccupazione e chi, invece, era in fabbrica a nero. I carabinieri di Matino, nel Salento , insieme all'ispettorato del lavoro e all'Inps, hanno sospeso l'attività di una impresa tessile che teneva al lavoro 28 dipendenti, sei dei quali in nero, due percettori di reddito di cittadinanza e due beneficiari dell'indennità di disoccupazione.I controlli dei militari, affiancati dagli ispettori di Inps e ispettorato del lavoro, rientrano nell'ambito delle attività di contrasto al lavoro nero e irregolare. Il titolare dell'impesa di abbigliamento e il suo rappresentante legale sono stati denunciati, così come sono state denunciate all'autorità giudiziaria le numerose violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.L'attività della ditta è stata sospesa e sono state elevate sanzioni amministrative per 28mila euro e ammende per 45mila euro circa: in totale 73mila euro. Sono stati inoltre recuperati contributi previdenziali e assistenziali non versati per 100mila euro.