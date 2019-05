Avvocato denuncia “ombre” sulla campagna elettorale: nella buca delle lettere ordigno e lettera minatoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ordigno rudimentale e una lettera minatoria sono stati rintracciati ieri mattina dall'avvocato Francesco Ottobre, 56enne che giorni fa ha presentato un esposto al prefetto Maria Teresa Cucinotta denunciando come, a suo dire, una delle due liste elettorali sia stata depositata solo per evitare la soglia del quorum e sarebbe, dunque, "artificiosa".Nella lettera, minacce ai figli del professionista, che ha avvisato i carabinieri. Sul posto, i militari della locale caserma guidata dal luogotenente Tersigio Zezza, i loro colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tricase comandata dal capitano Alessandro Riglietti e gli uomini del Nucleo artificieri di Lecce.«L'amministrazione di Morciano di Leuca esprime ferma condanna e profondo sdegno per quanto accaduto nella giornata di Sabato 4 Maggio e riportato dai mezzi di informazione in data odierna. Fiduciosi - scrive il sindaco - Luca Durante - che le autorità competenti e inquirenti tutte sapranno operare con la solita solerzia e fare rapidamente luce su tale accadimento, rinnoviamo loro, nell'interesse della nostra Comunità, la massima disponibilità e collaborazione per giungere ad una rapida soluzione e riportare un clima sereno nel nostro paese, garantendo, come sempre, la massima trasparenza e l'accessibilità agli atti dell'Ente».