Avvocati, dodici consiglieri alla Altavilla, nove per De Mauro. Tutti i risultati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dodici candidati del gruppo della presidente uscente Roberta Altavilla, nove del gruppo del professore Antonio De Mauro: i due schieramenti principali hanno di fatto "cannibalizzato" le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce, facendo incetta di voti. Al momento, i risultati fanno immaginare una conferma della Altavilla alla guida del Foro: viene eletto presidente, infatti, chi riceve la maggioranza dei voti nel prossimo Consiglio, che sarà convocato a breve. Tutto potrebbe essere rimesso in discussione, però, dai ricorsi dei candidati rimasti fuori per un soffio dalla cerchia dei ventuno eletti: alcuni di loro, infatti, presenteranno ricorso contro gli ineleggibili (sono sei). Un'eventuale esclusione di questi ultimi rimescolerebbe le carte in tavola.Questi i nuovi consiglieri dell'Ordine degli avvocati di Lecce e le relative preferenze:Antonio De Mauro 1.654Roberta Altavilla 1.387Vincenzo Caprioli 1.139Andrea Lanzilao 1.107Luigia Fiorenza 1.037Laura Bruno 976Simona Bortone 965Raffaele Fatano 942Silvio Bonea 911Cristiano Solinas 892Maurizio Valentini 839Cosimo Rampino 836Paolo Marseglia 820Simona Guido 773Sergio Limongelli 769Viviana Patrocinio 754Giuseppe Gallo 710Cinzia Vaglio 707Annarita Marasco 705Rita Perchiazzi 703Isabella Fersini 699Di seguito il file con tutti i risultati e le preferenze.