Avvocati, Consiglio spaccato: Altavilla presidente, polemica del gruppo di De Mauro

Roberta Altavilla è stata confermata presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce. La riunione dei ventuno consiglieri eletti la scorsa settimana si è conclusa pochi minuti fa. Maurizio Valentini è il nuovo vicepresidente. Una riunione non priva di tensioni. Il gruppo che fa riferimento al professore Antonio De Mauro, in aperta polemica con la scelta di confermare Altavilla alla guida dell'Ordine, non ha votato e ha rifiutato le altre cariche, a partire dalla vicepresidenza. Queste tutte le nomine: presidente Roberta Altavilla (12 preferenze, 9 per Antonio De Mauro); segretario Vincenzo Caprioli (12 preferenze, 9 schede bianche); tesoriere Luigia Fiorenza (12 preferenze, 9 schede bianche); vicepresidente Maurizio Valentini (12 preferenze, 9 schede bianche).