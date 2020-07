Minacce a colpi di pistola contro il pusher accoltellato mesi fa: il processo contro i presunti killer era fissato per oggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Iin moto, con i volti coperti dai passamontagna, hanno esploso alcuni colpi di pistola contro l'auto di una zia di Dario Potenza, in via Gobetti a Galatone , parcheggiata fuori dall'abitazione dove il 21enne sta scontando i domiciliari.Potenza è stato arrestato il 25 giugno scorso dai carabinieri della compagnia di Gallipoli e da quelli della stazione di Copertino perché trovato in possesso di 200 grammi di cocaina. E tempo fa fu vittima di un tentato omicidio: venne accoltellato da Giuseppe Marzano, Vincenzo Lanzillotto e Marco Colazzo, attualmente detenuti in carcere e per i quali proprio questa mattina si sarebbe dovuta svolgere la prima udienza del processo davanti al gup Edoardo De Santis, udienza poi rinviata al 18 settembre prossimo.Che si sia trattato di una intimidazione legata proprio al processo? Saranno gli agenti del commissariato di Nardò, insieme a quelli della Squadra mobile a investigare al riguardo. Intanto i colpi di pistola hanno rotto anche il lunotto posteriore dela Fiat Stilo station wagon di proprietà di un vicino di casa e colpito la carrozzeria della Fiat Croma di proprietà della zia di Potenza.