Attentato al supermarket: in tre irrompono nella notte e mettono fuoco

Supermercato dato alle fiamme nella notte a Carmiano. L'incendio di natura dolosa ai danni di "Affari Vostri" su via Lecce è avvenuto intorno a mezzanotte e mezzo. Dalle registrazioni di alcune telecamere poste nella zona, si vedono tre individui col volto travisato, scavalcare il cancello di ingresso della struttura con in mano una tanica di benzina.



E una volta dentro il supermercato hanno appiccato il fuoco. Poi la fuga repentina a piedi. A lanciare l'allarme il servizio di vigilanza De Iaco Security, che ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. E' arrivata la squadra del distaccamento di Veglie che hanno domato le fiamme in circa due ore. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto.



Si battono le piste della ritorsione e dell'estorsione per individuare il movente. Ultimo aggiornamento: 08:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA