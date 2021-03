Le sorelle estetiste: «Avevamo fatto un ordine il lavoro stava tornando»

Chiudere tutto è opportuno, vista la situazione, «eppure, paradossalmente, proprio in questo periodo i nostri clienti avrebbero maggior bisogno di noi». Rosanna e Silvana Carafa, titolari di Semplicità - studio di estetica aperto dal 2001 in via Veneto a Lecce - ne sono certe: non sono di sicuro i professionisti dei servizi alla persona, come appunto centri estetici e parrucchieri, ad accelerare la diffusione del contagio: anzi.

Vi aspettavate la zona rossa?

«Proprio no, tant'è che nei giorni scorsi avevamo fatto un grosso ordine di prodotti perché il lavoro stava ricominciando a girare, dopo i mesi difficili, ovviamente supportato dalle accurate misure di sicurezza che abbiamo applicato in questo periodo nel nostro studio, dove l'attenzione alla pulizia e all'igiene è da sempre la prima regola. Avevamo quindi bisogno di riassortire tutto, sia i prodotti da cabina che quelli di mantenimento a casa, così, sebbene un po' titubanti, avevamo fatto partire l'ordine».

E ora? Prodotti acquistati, ma si chiude: cosa accadrà?

« Ieri, per fortuna, siamo riuscite a bloccarlo, anche grazie alla grande sensibilità della nostra rappresentante di zona che ha capito la situazione e ha fermato tutto. Per carità, la chiusura è più che opportuna, visti i dati, e bisogna certamente conciliare le esigenze del lavoro con quelle della salute collettiva, però troviamo profondamente ingiusto penalizzare la nostra categoria e anche quella dell'altra nostra sorella, che fa la parrucchiera che ha sempre messo in campo tutte quelle precauzioni necessarie a evitare l'eventuale diffusione del contagio. Riceviamo una persona per volta, pretendiamo che si indossino mascherina e soprascarpe, sterilizziamo ogni volta ogni strumento, sanifichiamo le postazioni. Ripetiamo, il problema non è la chiusura in sé, che in questo momento è necessaria, ma non comprendere come proprio negli studi estetici e nei negozi di parruccheria le misure di contenimento della pandemia siano al top. Possiamo garantire per tutti i nostri colleghi».

L'estetista è una di quelle professioniste con cui più volentieri le clienti si aprono. Qual è lo stato d'animo di chi ricorre alle vostre cure oggi?

«Stiamo notando che, a parte le signore con cui c'è più confidenza, le persone si sono un po' chiuse al dialogo, forse anche perché qualcuno immagina che meno si parla e meglio sia, in questa situazione. C'è insomma un appesantimento mentale generale, perché di certo quello che sta succedendo non favorisce il pensiero positivo, elemento che invece è proprio nostro compito diffondere tra i nostri clienti. E dovrebbe esserci data questa possibilità soprattutto in questo momento».

Riapertura forse dopo Pasqua. Quali sono adesso le vostre aspettative per quel periodo?

«Non è facile a dirsi. A parte il fatto che molti dei nostri clienti saranno adesso costretti a interrompere una serie di trattamenti che richiedono continuità per funzionare al meglio e molti li hanno già pagati questa pausa improvvisa ci crea problemi seri su tutti i fronti, dagli ordini alla gestione degli appuntamenti. Senza trascurare peraltro il fatto che noi abbiamo preso finora solo 600 euro per due o tre mesi, ma questa situazione dura ormai da almeno un anno. Eppure, lo ripetiamo fino allo sfinimento, in nessun luogo come da noi si fa attenzione alla sicurezza, sia nostra che dei clienti, mentre a fare un giro in centro si notano assembramenti che fanno paura. E grande mancanza di rispetto per chi non c'è più a causa di questa pandemia e per il prossimo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA