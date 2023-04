Autovelox, telelaser e postazioni fisse: aumentano i controlli relativi alla velocità sulle strade dell'intero Salento. E, come di consueto, la Polizia provinciale fornisce il calendario delle postazioni, completo di ubicazione ed orari, in modo da mettere in guardia gli automobilisti e raccomandando sempre prudenza sulle strade

Ecco dove prestare attenzione