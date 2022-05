Nuovo autovelox sulla Lecce-Brindisi, l'occhio elettronico si accende lunedì

Entrerà in funzione a mezzanotte del 23 maggio il nuovo autovelox posizionato sulla Superstrada Lecce-Brindisi, in entrambe le direzioni, all'altezza del Comune di Trepuzzi. Ne dà notizia proprio il comando della Polizia municipale di Trepuzzi.

Nuovo autovelox in arrivo sulla Brindisi-Lecce: rilevazione all'altezza di Trepuzzi e multe "salate"

Si tratta di autovelox “fissi”, funzionanti 24 ore su 24, che possono rilevare gli eccessi di velocità anche senza la presenza di agenti. Ogni impianto è “annunciato” da appositi segnali stradali corredati da segnalazione luminosa.

Il tratto di strada interessato è stato in passato teatro di gravi incidenti stradali e questo intervento mira a ridurre il tasso di incidentalità, aumentando la sicurezza degli automobilisti in transito anche in vista del considerevole aumento del traffico in previsione del periodo estivo.