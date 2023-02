«Rileviamo transiti di auto a 240 km/h o a 180km/h. E non durante la notte ma nelle ore diurne». È l’inquietante disamina del comandante della Polizia municipale di Galatina, Luigi Tundo, nei giorni in cui gli agenti della locale sono impegnati a eseguire gli accertamenti delle violazioni riscontrate con l’autovelox. L’occhio elettronico, posizionato al km 14+940 della Statale che collega Gallipoli a Lecce, in direzione nord, nel tratto di strada di competenza del Comune di Galatina, è stato attivato lo scorso 30 gennaio con l’obiettivo - secondo le intenzioni del sindaco Fabio Vergine - di limitare l’eccesso di velocità e richiamare automobilisti e centauri a una maggiore responsabilità. Nel tratto specifico, infatti, l’apparecchiatura rileva infrazioni a un limite di velocità superiore ai 90 km/h, con una tolleranza di cinque chilometri orari. Ma stando a una prima analisi delle multe e delle infrazioni, il limite sarebbe violato spesso e volentieri.

Il comandante della Municipale: «In corso le elaborazioni tecniche»

A Palazzo di Città bocche cucite intorno al numero di multe, anche se secondo i ben informati i verbali elevati ammonterebbero già a diverse centinaia. «Abbiamo attivato l’autovelox lo scorso 30 gennaio - ha ricordato il comandante Tundo -. Al momento non è possibile comunicare quanti verbali siano stati elevati perché sono ancora in corso le elaborazioni tecniche del caso e comunicare dei numeri oggi significherebbe fornire dati parzialmente errati. Posso dire, però, che su quella strada si corre tanto, tantissimo. Sono stati rilevati transiti di auto, durante la mattina o nel primo pomeriggio, a velocità veramente insostenibili e incomprensibili. Auto che sfrecciano a 240-230 km/h e sulle corsie di sorpasso si raggiungono velocità veramente inaudite». Da qui la necessità di prevedere l’attivazione dello strumento utile a garantire maggiore sicurezza.

«Basta soltanto il dato oggettivo: due incidenti al mese negli ultimi cinque anni per un totale di oltre 60 incidenti che si sono verificati in quel tratto di strada, di cui due mortali e la maggior parte degli altri comunque importanti. Quindi con ospedalizzazioni e dall’importante costo sociale che ne deriva dalla gestione di questi incidenti. E allora, a fronte di questo, qual è la riflessione? Che la maggior parte di sinistri avviene per tamponamento in quella zona, su cui si va ad altissima velocità».

Nuovi occhi elettronici in arrivo sulle strade

Ma all’occhio elettronico posizionato sulla 101 presto potrebbero aggiungersene degli altri sulle arterie del Salento. In Prefettura, oltre a quella di Galatina, nei mesi scorsi era pervenuta un’altra richiesta dalla Polizia municipale del Comune di Lecce, dove si attende ancora l’ok da Palazzo dei Celestini. Nelle prossime settimane, dunque, il prefetto Luca Rotondi convocherà nel capoluogo forze di polizia insieme ai soggetti gestori delle strade in occasione del Comitato operatori per la viabilità, organizzato dall’ente periferico del Ministero dell’Interno con l’obiettivo di completare l’istruttoria e l’esame di tutte le istanze.

