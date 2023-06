Conferma o rimozione degli autovelox lungo le strade del Salento: per le amministrazioni comunali il conto alla rovescia è già scattato. Dopo la riunione dell’Osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali, tenutasi nei giorni scorsi in Prefettura a Lecce per ridisegnare la mappa degli occhi elettronici sulle strade della provincia, ora amministrazioni comunali e corpi di Polizia locale hanno a disposizione dieci giorni di tempo per presentare osservazioni utili ad evitare lo smantellamento dei rilevatori. Poi la decisione finale spetterà al prefetto Luca Rotondi.

Gli apprecchi "in bilico"

Al momento in bilico ci sono l’apparecchiatura installata sulla Statale 16 Lecce-Maglie all’altezza di Melpignano e il rilevatore che si è acceso lo scorso 30 gennaio sulla statale 101 Gallipoli-Lecce all’altezza di Galatina. Di contro, da una prima analisi dovrebbero restare accesi i velox lungo la Statale 613 (la Brindisi-Lecce, in entrambi i sensi di marcia) che ricadono nel territorio di competenza del Comune di Trepuzzi.

A sostenerlo è il sindaco della cittadina, Giuseppe Taurino, sottolineando al contempo gli sforzi e gli investimenti che l’amministrazione sta mettendo in atto sul tema della sicurezza stradale. «Gli autovelox sulla Statale 613, installati per ridurre il tasso di incidentalità di quel tratto di strada e per aumentare la sicurezza degli automobilisti in transito, è ben visibile e ben segnalato. Inoltre, il limite massimo di velocità non lo diminuisce, anzi, lo rispetta e i soldi li stiamo reinvestendo tutti in opere di riqualificazione e sicurezza stradale. E con l’Unione dei Comuni e grazie ai proventi degli autovelox – ha anticipato Taurino – assumeremo 6 vigili per progetti che riguarderanno la sicurezza della marina di Casalabate».



Ma ad illustrare nel dettaglio la situazione è il comandante del corpo di Polizia locale della cittadina, Giuseppe Barrotta. «La Statale 613 è una extraurbana principale, prova ne è che il limite è 110 km/h, non 90. Per questo motivo la extraurbana principale non necessita di nessuna autorizzazione prefettizia per l’installazione dell’autovelox. E se c’è qualcuno che, speculando, sostiene che quel tratto di strada non è ad alto tasso di incidentalità – ha dichiarato Barrotta – posso ricordare diversi episodi recenti che si sono verificati proprio su quel rettilineo: un bambino sbalzato fuori dalla vettura che impattava sul guardrail, uscendo fuori dall’abitacolo riportando lesioni gravi e la donna rimasta schiacciata fra due tir. E sono fatti recenti questi. Se vogliamo ricordare episodi accaduti in passato vogliamo chiedere alla vedova dell’onorevole Pampo cosa ne pensa di quella strada?».

Nessuna istanza presentata in prefettura, quindi, da parte del Comune di Trepuzzi nonostante la presenza di numerose arterie stradali che attraversano il territorio, dalla 7 ter Salentina (Taranto-Lecce) al tratto della Statale 16 che conduce a Squinzano. Tratti, questi, non attenzionati perché possiedono un tasso di incidentalità non grave.

«Questa strada è macchiata di sangue – ha continuato Barrotta – e, nonostante la presenza degli autovelox, sulla 613 si corre ancora, ahimè. E se vogliamo continuare a dire che non è pericoloso, aggiungo un altro elemento. Di recente abbiamo sanzionato un Mercedes Classe A che correva a 238 all’ora: è inaudito».



Per le apparecchiature già esistenti, dovrebbe restare attivo l’autovelox di Cavallino. Mentre, per quanto riguarda le nuove richieste, dovrebbero avere l’ok i misuratori sulla tangenziale est, richiesti dal Comune di Lecce.