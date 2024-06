Raid sulla statale 101: autovelox preso a sassate nella notte

Autovelox preso a sassate nella notte. Fleximan torna in azione con un raid nel Salento: a finire nel mirino l'impianto fisso per il controllo elettronico della velocità installato lungo la statale 101, all’altezza del comune di Galatina. Si tratta del secondo "sabotaggio" contro l'autovelox in questione: la scorsa estate fu divelta la relativa segnaletica stradale.

Il raid

Ignoti, infatti, tra le 3 e le 3,30 di mattina hanno preso a bersaglio il rilevatore di velocità attivato il 30 gennaio 2023 lanciando diversi sassi che hanno colpito obiettivo e flash dell’autovelox, provocandone lo spegnimento.

Ricevuta l’anomalia di funzionamento, sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Luigi Tundo che sta valutando, assieme agli amministratori comunali, di sporgere denuncia. Per le attività di riparazione e ripristino dell'impianto al lavoro invece i funzionari della ditta Italtraff.