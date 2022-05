Autovelox, non è finita: entro l'estate altri due "occhi elettronici" sulle strade del Salento. Ecco dove

La data di attivazione è ancora da definire. Di certo però al momento c’è la previsione: già in estate due nuovi autovelox entreranno in funzione lungo le strade statali del Salento. La prima apparecchiatura fissa sarà installata lungo la statale 613 Brindisi- Lecce, nel tratto di competenza del Comune di Surbo in direzione Lecce. L’altro dispositivo di misurazione della velocità sarà posizionato, invece, lungo la statale 101 Lecce-Gallipoli,...

