Autovelox non omologato: annullate sette multe sulla Lecce-Maglie

La giudice di pace Veneranda Cerfeda annulla 7 multe rilevate dall'autovelox posto sulla SS16 Lecce-Maglie (all'altezza del Centro Commerciale di Cavallino). Il motivo è nella mancata certificazione del dispositivo di rilevamento della velocità che, su quel tratto di strada è di 90 chilometri.

L'automobilista, difeso dall'avvocato Mario Lorubio del Foro di Lecce, aveva fatto ricorso avverso i sette verbali di infrazione rilevati dalla postazione autovelox che poi si è scoperta priva di certificazione. Non solo, l'avvocata ha anche censurato il comune per il mancato controllo nella messa in funzione della strumentazione elettronica per il rilevamento della velocità. In considerazione del fatto che non è stato in grado di fornire la prova della prescritta omologazione e funzionalità del dispositivo. Funzionalità che, fra l'altro, deve essere approvata dal Ministero di Trasporti.



In conclusione, non essendo stata raggiunta la prova certa di tale procedura, necessaria ai fini dell'accertamento del corretto funzionamento, la giudice di pace ha annullato i 7 verbali impugnati. Come si ricorderà, l'installazione della strumentazione è stata fortemente contestata dagli automobilisti convinti, fra l'altro, che in genere questi dispositivi siano un modo di fare cassa da parte dei comuni.

Rischio annullamento per altri verbali

Secondo l'avvocato Lorubio, dopo tale pronuncia sono a rischio annullamento migliaia di verbali elevati dalla Polizia Locale di Cavallino sulla SS16 Lecce-Maglie. Per la felicità di numerosi automobilisti.