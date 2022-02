L'autovelox sulla Lecce-Maglie rimane attivo: proroga del Comune

L’autovelox di Melpignano sulla statale 16 Lecce–Maglie resta in funzione con la proroga del servizio autorizzata dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Valentina Avantaggiato. Un provvedimento che arriva in continuità dei servizi di ausilio all’ufficio di Polizia locale per la rilevazione delle infrazioni al codice della strada e deciso nelle more dell’espletamento della procedura di gara, in applicazione del principio di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati