Autovelox e telelaser, il calendario di giugno. Ecco le strade dove fare attenzione nel Salento

Sono disponibili i calendari dei controlli sulle strade provinciali che saranno effettuati dalla Polizia provinciale, tramite autovelox, telelaser e postazioni fisse, nel mese di giugno in tutto il Salento. Per evitare le multe bisogna rispettare scrupolosamente i limiti di velocità.
Leggi le schede accanto per sapere quando e dove prestare attenzione.
CALENDARIO AUTOVELOX MESE DI GIUGNO 2024
01-06-2024
S.P. 362
LECCE - GALATINA
07,00 -19,00
02-06-2024
S.P. 18
GALATINA - COPERTINO
07,00 -19,00
03-06-2024
S.P. 297
MELENDUGNO - TORRE DELL’ORSO
07,00 –19,00
04-06-2024
S.P. 72
CASARANO - UGENTO
07,00 –19,00
05-06-2024
S.P. 362
LECCE - GALATINA
07,00 –19,00
06-06-2024
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 – 19,00
07-06-2024
S.P. 297
MELENDUGNO - TORRE DELL’ORSO
07,00-19,00
08-06-2024
S.P. 7
CASARANO - UGENTO
07,00 -19,00
09-06-2024
S.P. 362
LECCE - GALATINA
07,00-19,00
10-06-2024
S.P. 18
GALATINA - COPERTINO
07,00 -19,00
11-06-2024
S.P. 297
MELENDUGNO - TORRE DELL’ORSO
07,00 -19,00
12-06-2024
S.P. 72
CASARANO - UGENTO
07,00 -19,00
13-06-2024
S.P. 362
LECCE - GALATINA
07,00-19,00
14-06-2024
S.P. 18
GALATINA - COPERTINO
07,00 -19,00
15-06-2024
S.P. 297
MELENDUGNO - TORRE DELL’ORSO
07,00 –19,00
16-06-2024
S.P. 72
CASARANO - UGENTO
07,00-19,00
17-06-2024
S.P. 362
LECCE - GALATINA
07,00 -19,00
18-06-2024
S.P. 18
GALATINA - COPERTINO
07,00 -19,00
19-06-2024
S.P. 297
MELENDUGNO - TORRE DELL’ORSO
07,00-19,00
20-06-2024
S.P. 72
CASARANO - UGENTO
07,00 -19,00
21-06-2024
S.P. 362
LECCE - GALATINA
07,00 -19,00
22-06-2024
S.P. 18
GALATINA - COPERTINO
07,00-19,00
23-06-2024
S.P. 297
MELENDUGNO - TORRE DELL’ORSO
07,00 -19,00
24-06-2024
S.P. 72
CASARANO - UGENTO
07,00 -19,00
25-06-2024
S.P. 362
LECCE - GALATINA
07,00 -19,00
26-06-2024
S.P. 18
GALATINA - COPERTINO
07,00 - 19,00
27-06-2024
S.P. 297
MELENDUGNO - TORRE DELL’ORSO
07,00 - 19,00
28-06-2024
S.P. 72
CASARANO - UGENTO
07,00 -19,00
29-06-2024
S.P. 362
LECCE - GALATINA
07,00 -19,00
30 -06-2024
S.P. 18
GALATINA - COPERTINO
07,00 – 19,00
POSTAZIONI FISSE DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’
Tutti i giorni
festivi compresi
S.P. 04
LECCE - NOVOLI
KM 5+760 in direzione Lecce
00,00-24,00
CALENDARIO TELELASER MESE DI GIUGNO 2024
01-06-2024
S.P. 87 e 358
OTRANTO - SANTA CESAREA T.
07,00 – 19,00
02-06-2024
S.P. 119
LECCE - ARNESANO - LEVERANO
07,00 – 19,00
03-06-2024
S.P. 358
OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA
07,00 – 19,00
04-06-2024
S.P. 366
OTRANTO - SAN CATALDO
07,00 – 19,00
05-06-2024
S.P. 41
GALATINA - NOHA - COLLEPASSO
07,00 – 19,00
06-06-2024
S.P. 21
LEVERANO - PORTO CESAREO
07,00 – 19,00
07-06-2024
S.P. 367
MERIDIANA DEL SALENTO
07,00 – 19,00
08-06-2024
S.P. 6
TAURISANO - UGENTO
07,00 – 19,00
09-06-2024
S.P. 87 e 358
OTRANTO - SANTA CESAREA T.
07,00 – 19,00
10-06-2024
S.P. 48
MARTANO - SOLETO
07,00 – 19,00
11-06-2024
S.P. 90
GALATONE - S.
07,00 – 19,00
12-06-2024
S.P. 363
MAGLIE - SANTA CESAREA
07,00 – 19,00
13-06-2024
S.P. 193
PRESICCE - LIDO MARINI
07,00 – 19,00
14-06-2024
S.P. 361
MAGLIE - COLLEPASSO
07,00 – 19,00
15-06-2024
S.P. 87 e 358
OTRANTO - SANTA CESAREA T.
07,00 – 19,00
16-06-2024
S.P. 48
MARTANO - SOLETO
07,00 – 19,00
17-06-2024
S.P. 90
GALATONE S. M. AL BAGNO
07,00 – 19,00
18-06-2024
S.P. 367
MERIDIANA DEL SALENTO
07,00 – 19,00
19-06-2024
S.P. 119
LECCE – ARNESANO - LEVERANO
07,00 – 19,00
20-06-2024
S.P. 358
OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA
07,00 – 19,00
21-06-2024
S.P. 47
GALATONE - GALATINA
07,00 – 19,00
22-06-2024
S.P. 374
TAURISANO - MIGGIANO
07,00 – 19,00
23-06-2024
S.P. 87 e 358
OTRANTO - SANTA CESAREA T.
07,00 – 19,00
24-06-2024
S.P. 367
MERIDIANA DEL SALENTO
07,00 – 19,00
25-06-2024
S.P. 48
MARTANO - SOLETO
07,00 – 19,00
26-06-2024
S.P. 41
GALATINA - NOHA - COLLEPASSO
07,00 – 19,00
27-06-2024
S.P. 90
GALATONE - S. M. AL BAGNO
07,00 – 19,00
28-06-2024
S.P. 21
LEVERANO - PORTO CESAREO
07,00 – 19,00
29-06-2024
S.P. 87 e 358
OTRANTO - SANTA CESAREA T.
07,00 – 19,00
30-06-2024
S.P. 60
VASTE - COCUMOLA
07,00 – 19,00