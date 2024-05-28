Autovelox e telelaser, il calendario di giugno. Ecco le strade dove fare attenzione nel Salento

Autovelox e telelaser, il calendario di giugno. Ecco le strade dove fare attenzione nel Salento
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Martedì 28 Maggio 2024, 11:07

Sono disponibili i calendari dei controlli sulle strade provinciali che saranno effettuati dalla Polizia provinciale, tramite autovelox, telelaser e postazioni fisse, nel mese di giugno in tutto il Salento. Per evitare le multe bisogna rispettare scrupolosamente i limiti di velocità.

Leggi le schede accanto per sapere quando e dove prestare attenzione.

 

CALENDARIO AUTOVELOX MESE DI GIUGNO 2024

01-06-2024

S.P. 362

LECCE - GALATINA

07,00 -19,00

02-06-2024

S.P. 18

GALATINA - COPERTINO

07,00 -19,00

03-06-2024

S.P. 297

MELENDUGNO - TORRE DELL’ORSO

07,00 –19,00

04-06-2024

S.P. 72

CASARANO - UGENTO

07,00 –19,00

05-06-2024

S.P. 362

LECCE - GALATINA

07,00 –19,00

06-06-2024

S.P. 18

GALATINA – COPERTINO

07,00 – 19,00

07-06-2024

S.P. 297

MELENDUGNO - TORRE DELL’ORSO

07,00-19,00

08-06-2024

S.P. 7

CASARANO - UGENTO

07,00 -19,00

09-06-2024

S.P. 362

LECCE - GALATINA

07,00-19,00

10-06-2024

S.P. 18

GALATINA - COPERTINO

07,00 -19,00

11-06-2024

S.P. 297

MELENDUGNO - TORRE DELL’ORSO

07,00 -19,00

12-06-2024

S.P. 72

CASARANO - UGENTO

07,00 -19,00

13-06-2024

S.P. 362

LECCE - GALATINA

07,00-19,00

14-06-2024

S.P. 18

GALATINA - COPERTINO

07,00 -19,00

15-06-2024

S.P. 297

MELENDUGNO - TORRE DELL’ORSO

07,00 –19,00

16-06-2024

S.P. 72

CASARANO - UGENTO

07,00-19,00

17-06-2024

S.P. 362

LECCE - GALATINA

07,00 -19,00

18-06-2024

S.P. 18

GALATINA - COPERTINO

07,00 -19,00

19-06-2024

S.P. 297

MELENDUGNO - TORRE DELL’ORSO

07,00-19,00

20-06-2024

S.P. 72

CASARANO - UGENTO

07,00 -19,00

21-06-2024

S.P. 362

LECCE - GALATINA

07,00 -19,00

22-06-2024

S.P. 18

GALATINA - COPERTINO

07,00-19,00

23-06-2024

S.P. 297

MELENDUGNO - TORRE DELL’ORSO

07,00 -19,00

24-06-2024

S.P. 72

CASARANO - UGENTO

07,00 -19,00

25-06-2024

S.P. 362

LECCE - GALATINA

07,00 -19,00

26-06-2024

S.P. 18

GALATINA - COPERTINO

07,00 - 19,00

27-06-2024

S.P. 297

MELENDUGNO - TORRE DELL’ORSO

07,00 - 19,00

28-06-2024

S.P. 72

CASARANO - UGENTO

07,00 -19,00

29-06-2024

S.P. 362

LECCE - GALATINA

07,00 -19,00

30 -06-2024

S.P. 18

GALATINA - COPERTINO

07,00 – 19,00

 

POSTAZIONI FISSE DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’

Tutti i giorni

festivi compresi

S.P. 04

LECCE - NOVOLI

KM 5+760 in direzione Lecce

00,00-24,00

 

CALENDARIO TELELASER MESE DI GIUGNO 2024

01-06-2024

S.P. 87 e 358

OTRANTO - SANTA CESAREA T.

07,00 – 19,00

02-06-2024

S.P. 119

LECCE - ARNESANO - LEVERANO

07,00 – 19,00

03-06-2024

S.P. 358

OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA

07,00 – 19,00

04-06-2024

S.P. 366

OTRANTO - SAN CATALDO

07,00 – 19,00

05-06-2024

S.P. 41

GALATINA - NOHA - COLLEPASSO

07,00 – 19,00

06-06-2024

S.P. 21

LEVERANO - PORTO CESAREO

07,00 – 19,00

07-06-2024

S.P. 367

MERIDIANA DEL SALENTO

07,00 – 19,00

08-06-2024

S.P. 6

TAURISANO - UGENTO

07,00 – 19,00

09-06-2024

S.P. 87 e 358

OTRANTO - SANTA CESAREA T.

07,00 – 19,00

10-06-2024

S.P. 48

MARTANO - SOLETO

07,00 – 19,00

11-06-2024

S.P. 90

GALATONE - S.

M. AL BAGNO

07,00 – 19,00

12-06-2024

S.P. 363

MAGLIE - SANTA CESAREA

07,00 – 19,00

13-06-2024

S.P. 193

PRESICCE - LIDO MARINI

07,00 – 19,00

14-06-2024

S.P. 361

MAGLIE - COLLEPASSO

07,00 – 19,00

15-06-2024

S.P. 87 e 358

OTRANTO - SANTA CESAREA T.

07,00 – 19,00

16-06-2024

S.P. 48

MARTANO - SOLETO

07,00 – 19,00

17-06-2024

S.P. 90

GALATONE S. M. AL BAGNO

07,00 – 19,00

18-06-2024

S.P. 367

MERIDIANA DEL SALENTO

07,00 – 19,00

19-06-2024

S.P. 119

LECCE – ARNESANO - LEVERANO

07,00 – 19,00

20-06-2024

S.P. 358

OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA

07,00 – 19,00

21-06-2024

S.P. 47

GALATONE - GALATINA

07,00 – 19,00

22-06-2024

S.P. 374

TAURISANO - MIGGIANO

07,00 – 19,00

23-06-2024

S.P. 87 e 358

OTRANTO - SANTA CESAREA T.

07,00 – 19,00

24-06-2024

S.P. 367

MERIDIANA DEL SALENTO

07,00 – 19,00

25-06-2024

S.P. 48

MARTANO - SOLETO

07,00 – 19,00

26-06-2024

S.P. 41

GALATINA - NOHA - COLLEPASSO

07,00 – 19,00

27-06-2024

S.P. 90

GALATONE - S. M. AL BAGNO

07,00 – 19,00

28-06-2024

S.P. 21

LEVERANO - PORTO CESAREO

07,00 – 19,00

29-06-2024

S.P. 87 e 358

OTRANTO - SANTA CESAREA T.

07,00 – 19,00

30-06-2024

S.P. 60

VASTE - COCUMOLA

07,00 – 19,00

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