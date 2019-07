Autonomia differenziata, il tracollo della sanità al ritmo dell'Inno d'Italia: il video virale dell'Ordine dei medici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La corsa in barella per trasportare il paziente in sala operatoria, la preparazione delle attrezzature come impone l'emergenza e poi, a poco a poco, la sparizione di tutto ciò che serve: bisturi, ecografi e poi anche i medici. Tutto al ritmo incalzante dell'Inno d'Italia.Con un video-denuncia che ha già raccolto migliaia di condivisioni, l'Ordine dei medici e degli Odontoiatri di Lecce stigmatizza i guasti che deriverebbero, alla sanità del Sud, con il via libera al disegno di legge sull'autonomia differenziata. Tale norma consentirebbe a Veneto, Emilia Romagna e Lombardia di trattenere buona parte delle tasse e margini molto ampi di autonomia in materie come la sanità e l'istruzione.