Incidente in serata a Lecce tra via Rudiae e viale Grassi dove un uomo di 47 anni ha perso il controllo dell'auto danneggiando dieci auto parcheggiate.

Conducente positivo all'alcol test

L'automobilista, com'è stato successivamente appurato dalla Polizia Municipale, aveva un tasso alcolemico di 3, quindi piuttosto elevato. La strada, via Rudiae, è rimasta chiusa a lungo per i rilievi e poi per procedere al sequestro del veicolo.