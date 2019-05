Notte di fuoco: in fiamme due autocarri. Si indaga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel corso della notte, intorno alle 2, in via Masaccio strada chiusa a pochi passi dalla circonvallazione di via Sacco e Vanzetti, a Novoli, due mezzi industriali di proprietà di una nota impresa edile del posto, sono stati distrutti da un incendio generatosi, con ogni probabilità, per autocombustione.I mezzi erano parcheggiati in prossimità dell'abitazione dei proprietari, persone note in paese, che allertati dal crepitio delle fiamme e dallo scoppio dei parabrezza, si sono accorti di quanto stava accadendo avvisando prima i Vigili del Fuoco e poi i militari dell'Arma dei Carabinieri, prontamente intervenuti per i rilievi del caso.Dopo i primi rilievi e l'acquisizione di alcuni filmati di telecamere di videosorveglianza presenti in zona non si evidenzierebbero segni dolosi. Le indagini degli inquirenti approfondiranno comunque qualsiasi dettaglio dei gravi fatti.