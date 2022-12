L'autobus Lecce-Melissano si ferma per un guasto: pendolari per oltre due ore al freddo prima della sostituzione

Si è fermato nei pressi di un sottovia, a due passi dall'ospedale Vito Fazzi a Lecce, un autobus di linea della ditta Auto Servizi Borman. Erano da poco passate le 14, il mezzo era diretto a Felline ma avrebbe dovuto prima attraversare una serie di paesi: un bus affollato da pendolari, tra studenti e lavoratori. Alla richiesta di sostituzione, la ditta avrebbe fatto sapere ai passeggeri che bisognava aspettare almeno un paio d'ore, perché il mezzo sostitutivo sarebbe dovuto arrivare da Bari. E infatti così è andata. E l'autobus integro è giunto a Lecce solo attorno alle 16.30.

La protesta dei pendolari

Nel frattempo diversi pendolari hanno aspettato a bordo strada, nonostante la giornata piuttosto fredda. In tanti hanno chiamato qualcuno per un passaggio in auto. Il mezzo avrebbe dovuto attraversare Galatone, Sannicola, Alezio, Gallipoli, Taviano, Racale, Alliste, Felline e Melissano. «Viaggiamo in condizioni precarie da tempo - racconta un viaggiatore a Quotidiano -, già la scorsa settimana un altro mezzo aveva avuto problemi. E ci sono degli autobus che hanno tutti gli schienali rotti. Com'è possibile viaggiare in queste condizioni?».

La posizione dell'azienda

Secondo quanto raccolto, l'azienda non avrebbe avuto in quel momento ulteriori mezzi a disposizione e l'unica soluzione è stata quella di aspettare l'autobus che percorreva la tratta Bari-Melissano, che in ogni caso avrebbe dovuto fare quel percorso. Gli altri mezzi erano tutti impegnati, secondo quanto riferito, anche per via dell'alto numero di corse effettuate in questi giorni.