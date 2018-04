Auto in divieto blocca i vigili del fuoco: è dell'assessore Foresio. Lui: "Mi scuso, non accadrà più"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Auto in divieto di sosta (con rimozione forzata) su via Prato. I vigili del fuoco che arrivano e non riescono a passare. La vettura che ha fatto notizia, ieri, è di proprietà dell’assessore alle Attività produttive Paolo Foresio. Parcheggiata in divieto di sosta sulla direttrice che taglia a metà il centro storico arrivando da piazza Sant'Oronzo a Porta Napoli.I vigli sono rimasti bloccati per qualche minuto, prima che l'assessore tornasse alla sua vettura, si beccasse la multa (nel frattempo la squadra di caschi rossi aveva chiamato la Municipale) e facesse le sue scuse ai vigili.Poche ore dopo il fatto, da una prima verifica con la sala operativa dei vigili del fuoco è risultato che il camion tornasse da un intervento, dunque non ci sarebbe stata alcuna emergenza che l'auto dell'assessore Foresio avrebbe impedito di risolvere. L'assessore, intanto, si è scusato sia con il comandante Giuseppe Bennardo che con i cittadini, garantendo che lo "scivolone non si ripeterà più. Pagherò la multa, come è capitato altre volte".Più tardi, il comandante Bennardo precisa però che il camion, in realtà, stava raggiungendo via Pozzino a San Pietro in Lama, per intervenire su alcuni alberi pericolanti. Operazione - ha garantito sempre Bennardo - compiuta in tempo e senza inconvenienti causati dall'"intoppo" leccese.Su Facebook, però, la polemica è servita: "Foresio - scrive il consigliere di Direzione Italia, Andrea Guido - è stato smentito dal comandante dei vigili del fuoco".