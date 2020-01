L'auto degli uffici è in divieto, il vigile la sanziona: così il Comune multa se stesso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piazza Sant'Oronzo a Lecce , si sa, è una “sorvegliata speciale”: c'è sempre un vigile a controllare che nessun'auto si avventuri vicino al cuore della città barocca. I posti davanti all'Open Space, dedicati a disabili e auto elettriche, sono delimitati con precisione, così come quelli per le auto comunali, lungo via Augusto Imperatore.Chissà cosa è accaduto, questa mattina, perché un'auto di servizio del settore Affari generali, sostasse proprio all'ombra di Palazzo Carafa. E così, a pochi metri dall'ovale, non è passata inosservata agli occhi del vigile di zona che l'ha multata e lo stesso ha fatto per altre vetture parcheggiate vicino. Così è presto consumato il paradosso di un Comune che multa se stesso: chi dovrà pagare la multa? L'incauto dipendente che guidava e ha parcheggiato quell'auto o l'ente, cioè tutti i cittadini?