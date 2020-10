Sulla spiaggia alghe, conchiglie e un'auto: sorpresa per turisti e salentini a passeggio. La vettura è “scivolata” sulla sabbia

Chissà cosa avranno pensato i salentini che hanno raggiunto oggi Torre Sant'Andrea, marina di Melendugno (Salento) per fare una passeggiata. Sulla spiaggia, infatti, c'era un'auto, quasi cappottata. Il grosso Suv è scivolato fin sulla sabbia dalla strada: forse era in sosta, senza freno a mano, o forse una distrazione dell'automobilista: non è dato sapere, almeno per il momento. Certo è che la foto ha fatto il giro del web, regalando più di qualche sorriso.

Ultimo aggiornamento: 16:45

