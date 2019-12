Perde il controllo dell'auto e si ribalta nei campi: grave una 22enne

Grave incidente stradale in serata sulla strada provinciale che da Leverano conduce a Porto Cesareo. Il sinistro si è verificato precisamente nei pressi dei grandi vigneti appartenenti alla nota tenuta dei Conti Zecca. Trasportata d’urgenza in ospedale una ventiduenne del posto La donna era alla guida di una Chevrolet, quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della sua utilitaria che si è capottata finendo la sua corsa nei campi.

Sul posto immediatamente allertati dagli automobilisti di passaggio, testimoni del sinistro, sono intervenuti prima i soccorritori del 118, poi i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie ed i carabinieri della locale stazione. Come detto la giovane è stata recuperata, non senza difficoltà, e condotta per gli accertamenti del caso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Ai militari invece il compito di ricostruire la dinamica e chiarire eventuali responsabilità. Ultimo aggiornamento: 21:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA