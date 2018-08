Auto si ribalta in strada: paura sulla via del mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave incidente sulla via del mare, precisamente su una delle arterie più trafficate del salento la Leverano - Porto Cesareo. Tre auto coinvolte e dalle prime informazioni dei testimoni diversi i feriti. La dinamica del sinistro non è ancora chiara, ma la scena che si è aperta davanti agli occhi dei soccorritori è stata terribile. Alla base dello schianto un tamponamento a catena con un'utilitaria delle tre coinvolte che è sbalzata in aria.Allertati immediatamente i soccorsi, sul luogo dell'incidente sono intervenute diverse ambulanze del 118, i Carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l’accaduto ed i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie. Sul tratto di strada in cui si è verificato il sinistro, come detto particolarmente frequentato d’estate, si è creata una lunga code, prima per consentire i soccorsi poi per ricostruire la dinamica ed infine per permettere la rimozione dei veicoli coinvolti. Aggiornamenti nelle prossime ore.