Auto sbatte sui pali del filobus e va a fuoco

Alle 2 e 30 di questa notte un'auto si è schiantata su un palo del filobus in viale Rossini. L' auto ha preso fuoco: la giovane cge era alla guida è riuscita a uscire dall'abitacolo ed è andata a sedersi in stato di choc ai tavolini di un bar mentre i presenti chiamavano i soccorsi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono accorsi anche i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Fortunatamente per la ragazza non ci sono state gravi conseguenze ma solo un brutto spavento.