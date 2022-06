Auto rubate e rivendute a pezzi: due arresti per ricettazione a Maglie

Nelle prime ore del mattino i carabinieri della Compagnia di Maglie, in provincia di Lecce, hanno eseguito un'ordinanza con cui il gip del Tribunale del capoluogo salentino, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto l'applicazione di due misure cautelari personali agli arresti domiciliari emesse nei confronti di altrettanti presunti responsabili in concorso tra loro di riciclaggio e ricettazione di autoveicoli ed autocarri rubati nel territorio regionale. Entrambi hanno precedenti.

Veicoli smontati e poi rivenduti a pezzi

I presunti malviventi, nell'ambito del territorio della Compagnia di Maglie, si sarebbero approvvigionati dei veicoli rubati, quindi li avrebbero smontati per poi rivenderne le parti meccaniche o di carrozzeria, oppure li avrebbero utilizzati per la riparazione di mezzi incidentati da mettere in vendita. La rilevanza del fenomeno può definirsi allarmante se si considera il numero dei furti di automezzi nell'ambito della regione Puglia.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri hanno eseguito il sequestro di parti di autoveicoli riconducibili a mezzi rubati nelle province di Bari e Lecce e in possesso degli arrestati. Le indagini sono state svolte dai carabinieri ricorrendo a vari strumenti investigativi: sequestri di parti meccaniche e di carrozzeria ricettate; acquisizione ed esame di documentazione varia; esame di persone informate sui fatti; tabulati e perizie telefoniche.