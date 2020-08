Fuoco all'auto dell'ex assessore ai Servizi sociali: il rogo è doloso. Due incendi in pochi giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte di fuoco a Carmiano , nel Salento. Divorata dalle fiamme l’Audi Q3 di proprietà di E.B., commerciante del posto ed ex assessore ai servizi sociali dell'amministrazione Mazzotta. L’auto in uso anche al marito, era parcheggiata nei pressi dell’abitazione in via Miglietta e avrebbe preso fuoco intorno alle 4.Sul posto per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie. Sull’incendio, pare di origine dolosa, indagano i carabinieri della locale stazione.Con la vettura data alle fiamme questa notte, sale così a due il numero di auto bruciate in una settimana a Carmiano.