Le auto sono parcheggiate in divieto: arriva la Municipale e scatta il parapiglia. Rissa sfiorata

Libretto alla mano, hanno provveduto a multare alcune auto parcheggiate in divieto nel centro storico di Lecce. Sanzionata anche un'altra che ha imboccato via Rubichi nonostante la Zona a traffico limitato attiva nel giorno festivo. Ma i proprietari delle vetture non l'hanno presa bene e, accerchiate le due vigilesse, hanno cominciato ad alzare la voce, minacciando querele. Uno di loro ha anche tentato di sfilare dalle mani di una delle due agenti della Polizia locale il libretto sul quale la vigilessa continuava - noncurante delle urla - ad annotare numeri di targa e infrazioni commesse.

La protesta

«Manca un cartello a indicare la Ztl, ora chiamo la Procura. Lei non sa con chi sta parlando» la protesta levatasi dal gruppo di automobilisti. Protesta che le vigilesse hanno rispedito al mittente. Fortunatamente l'intervento di alcuni passanti ha contribuito a evitare che la situazione degenerasse. Le multe, però, sono rimaste.