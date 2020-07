Finisce contro il muro e si ribalta con l'auto lungo la strada per il mare: paura per una donna

Ultimo aggiornamento: 09:45

Era alla guida della sua auto, una Fiat Panda, quando, per motivi ancora da accertare, la vettura si è ribaltata. Proprio lungo la strada del mare, la litoranea ionica, all'altezza della Pista salentina, vicino a Torre San Giovanni, nel Salento La dinamica dell'incidente è tutta, ancora, da stabilire e fortunatamente nel sinistro non sono rimaste coinvolte altre auto.L'automobilista - una donna 62enne di Ugento - è rimasta ferita, ma a quanto è emerso finora non gravemente: è stata trasportata all'ospedale di Gallipoli in codice giallo per gli accertamenti. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti del commissariato di Taurisano.