Paura nella notte: perde il controllo dell'auto e si ribalta in centro

Paura nella notte a Trepuzzi dove intorno alle ore 2 di notte un incidente si è verificato in via John Fitzgerald Kennedy facendo ribaltare un Hyundai in pieno centro abitato.

La paura in strada

L'intero circondario è stato svegliato dal forte frastuono e gli abitanti hanno immediatamente raggiungo il conducente, G.T. del 1989, che è stato soccorso dal personale del 118. I vigili del fuoco hanno invece provveduto alla messa in sicurezza dell’autovettura e della zona interessata dall’evento.