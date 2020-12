Auto a fuoco nel centro del paese, paura a Casarano

La monotonia della domenica sera della centrale piazza San Domenico è stata interrotta dall’improvviso incendio di un’automobile in transito. Il fatto è successo verso le 19,40 quando una famiglia di Casarano, una coppia e due figli, stavano rientrando a casa a bordo di un’Alfa 156 station wagon quando il vano motore anteriore dell’auto ha preso fuoco.

Quando è arrivato in piazza San Domenico angolo via Solferino, proprio di fronte il cine-teatro Araldo, il conducente ha fermato la macchina e i suoi componenti sono immediatamente usciti dall’abitacolo. Sono accorse le persone che si trovavano in piazza e i vigili urbani che erano in servizio presso il Municipio che si trova a due passi. «Ho azionato l’aria calda e ho cominciato a sentire strani rumori. Quando abbiamo visto le fiamme, ho fermato la macchina e ho detto a mia moglie e ai ragazzi di uscire immediatamente». Queste le parole del conducente ai primi soccorritori. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno in pochi secondi avvolto tutta l’auto e si sono alzate per almeno cinque metri, annerendo i muri delle case vicine. L’incendio è stato domato solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

