Auto incendiate, i Vigili del Fuoco spengono le fiamme a due mezzi: uno risulta rubato

Ancora auto bruciate nel Salento. Due episodi ieri si sono verificati tra la serata e la nottata. Alle ore 22.50 circa una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta in via Monza nella frazione di Collemeto per un incendio di una Mercedes modello Classe A intestata a un uomo classe 1955. Spente le fiamme e messa in sicurezza la zona delle operazioni, i Vigili del Fuoco hanno avviato le indagini, al momento ancora in corso, per risalire alle cause che hanno generato l'incendio.

L'altro episodio si è verificato in piena notte, intorno alle ore 01.30 circa: una squadra è intervenuta nella marina di San Cataldo per un incendio di un'autovettura Matiz, risultata poi rubata. Spente le fiamme che minacciavano seriamente la vicinissima pineta, i Vigili del fuoco anche in questo caso hanno avviato le indagini per risalire alla natura dell'incendio.