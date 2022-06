Due auto date alle fiamme nella notte in Salento: ipotesi dolosa

Due auto date alle fiamme nella scorsa notte e per entrambe si indaga per capire se vi sia dolo nell'incendio. I due episodi sono avvenuti nell'ultima notte, a decime di chilometri di distanza tra loro. A Lecce, attorno alle 2, in Piazzale Padre Pio (zona stadio) un rogo ha coinvolto una Fiat Punto. L'ipotesi degli investigatori è che sia stata cosparsa di benzina prima di lanciare la fiamma sul veicolo. Gli agenti della polizia scientifica hanno già fatto i rilievi per capire se vi sia dolo e indagare su cosa accaduto. L'auto è di un uomo che abita in zona.

Tricase, un altro rogo

A Tricase, invece, l'incendio è avvenuto poco più tardi: un'Alfa Romeo è stata distrutta. Il sospetto è che anche in questo caso il rogo sia doloso. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento locale e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito.